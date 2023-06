Giulia Tramontano, Mara Venier a 'Domenica In' manda un messaggio alla mamma di Alessandro Impagnatiello: «Suo figlio è un mostro». Pioggia di critiche

di Redazione web

Mara Venier a 'Domenica In', nella puntata del 4 giugno, apre la trasmissione parlando del caso di Senago, l'omicidio di Giulia Tramontano. La conduttrice manda un messaggio alla mamma di Alessandro Impagnatiello, l'uomo che ha confessato di aver ucciso la ragazza incinta.

Cosa ha detto Mara Venier

«Vorrei mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro Impagnatiello, l'assassino. Signora, lei ha fatto un'intervista dove ha detto: 'Vi prego di perdonarmi, mio figlio è mostro'. Sì signora, suo figlio è un mostro», ha detto Mara Venier.

La scelta della conduttrice è stata molto dibattuta sui social.

L'apertura di Domenica In

«Eccoci qui, siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino Thiago. Giulia è stata uccisa, è una storia che abbiamo seguito tutti quanti noi, una storia agghiacciante che ci ha colpito in una maniera impressionante. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere i nonni di Thiago», ha detto Mara Venier in apertura di puntata.

Cosa aveva detto la mamma

«Mio figlio è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono»: lo ha detto alla 'Vita in diretta' in lacrime Sabrina Paulis, la mamma di Alessandro Impagnatiello, ora in carcere per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi. «Chiedo perdono, da madre, a tutta la famiglia per aver fatto un figlio così» ha aggiunto. «Come fai a perdonare? Alessandro pagherà, quello si, ma è imperdonabile».

