Al Bano a Domenica In: «Il regalo di compleanno che vorrei? Una telefonata di Putin». Ecco cos'ha detto

Al Bano a Domenica In, la sua partecipazione in occasione del suo 80esimo compleanno è destinata a far discutere. Il cantante pugliese si racconta a Mara Venier nell'ultima puntata della stagione, e nell'intervista si lascia andare a dichiarazioni su Vladimir Putin che scateneranno certamente le polemiche.

Al Bano, cosa ha detto su Putin

«Il più bel regalo sarebbe quello di ricevere una telefonata, la sto sparando grossa, da parte di Putin e sentirmi dire ‘Caro Albano, puoi venire in Russia a cantare e puoi andare anche in Ucraina a cantare ma cantare in nome della pace’… Non vedo l’ora che arrivi questo regalo non tanto per me ma per tutto il popolo, perchè è un’idea inaccettabile che al giorno d’oggi ci debba essere ancora la guerra nonostante tutto quello che è successo dal ‘38 fino al 1945, quanti migliaia di danni… perchè si spendono tanti milioni di euro e di dollari in nome delle bombe e quando un popolo muore di fame, nessuno va a dare un po' di pane a quella gente lì..

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 16:27

