Fiordaliso operata d'urgenza nella notte: come sta la cantante

La cantante Fiordaliso ha fatto preoccupare molto i fan quando, la scorsa notte, si è dovuta recare d'urgenza al pronto soccorso perché stava troppo male. Aveva da poco annunciato numerosi eventi musicali a cui avrebbe dovuto prendere parte, in giro per l'Italia, ma questo malore l'ha fermata, almeno per il momento.

Fiordaliso ha raccontato ai suoi follower su Instagram e su Twitter che ieri sera è stata operata d'urgenza a causa di una peritonite e ha voluto condividere la notizia tramite un foto che la vede distesa su un letto d'ospedale con la mascherina chirurgica nera. Ma adesso come sta la cantante di "Non voglio mica la luna"?

Andiamolo a scoprire insieme.

Fiordaliso operata d'urgenza

Marina Fiordaliso ha comunicato ai suoi fan che la notte tra il 30 giugno e il 1 luglio è stata operata d'urgenza per una peritonite, ma ha voluto rassicurare i suoi follower, scrivendo: «Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite?? Fatto! Non facciamoci mancare nulla! L’importante è che sto bene ora. Non preoccupatevi, tanto torno presto …peggio per voi 😜 #tornopresto comunque alla mia età le peritoniti sono poche.

La cantante non ha perso la sua ironia e con tanta forza ha rassicurato tutti dicendo che tornerà presto e cercherà di rimettersi in tempo per non saltare nessuna data con i suoi amati fan in giro per l'Italia.

Nel frattempo, i suoi colleghi le hanno mandato tantissimi messaggi di una veloce guarigione.

