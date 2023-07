Laura Pausini, dedica (commovente) ai fan sotto la pioggia a Venezia: «Siete unici, non so come abbiate fatto a resistere»

di Redazione web

Laura Pausini ha cominciato ufficialmente il suo tour e le prime tre tappe si terranno a Venezia nella cornice di Piazza San Marco. Proprio nelle scorse ore, è andato in scena lo spettacolo che ha riportato la cantante sul palco e la serata è, sicuramente, stata divertente ma, allo stesso tempo, non troppo facile per i fan che hanno assistito al concerto sotto il temporale e l'acqua alta e poi battente. Proprio per questo, Laura ha voluto dedicare loro un pensiero social al termine della prima serata in Laguna.

La dedica di Laura Pausini ai fan

Laura Pausini, al termine della prima delle tre serate a Venezia, ha ringraziato i suoi fan con delle storie Instagram, mentre si trovava in un taxi acqueo. La cantante ha detto: «Non so come abbiate fatto. Ma siete stati fino alla fine e non so come ringraziarvi. È stato un concerto devo dire unico nel suo genere e lo avete fatto voi soprattutto. Grazie mille». Laura ha, poi, pubblicato un post social in cui scrive: «La mia prima volta a Venezia.

Il tour di Laura Pausini

Dopo le tre serate a Venezia, che termineranno, quindi, domani domenica 2 luglio, Laura Pausini riprenderà a esibirsi a settembre, per continuare, poi, fino a dicembre e per buona parte del 2024.

