Laura Pausini in concerto a Venezia, acqua alta e pioggia torrenziale: «Andiamo avanti, siete rock» e canta a cappella

L'acqua alta in piazza San Marco non ha dissuaso i fans di Laura Pausini, che stasera si esibisce nel 'salotto' di Venezia per la prima di tre serate 'sold out' del suo tour mondiale. Gli spettatori si sono sistemati in ordine sulle sedie della grande platea sui 'masegni' della piazza, procurandosi stivali in plastica dai venditori ambulanti o portandoli da casa, come ha fatto il sindaco Luigi Brugnaro.

Acqua alta e pioggia torrenziale sulla Pausini

Le previsioni dell'Ufficio maree da giorni annunciavano un picco di marea per le 21.10, intorno ai 90 centimetri. Per questo livello non è prevista l'attivazione del Mose, ma la piazza va comunque sott'acqua per qualche centimetro. E intorno alle 22 è arrivata anche una pioggia torrenziale, che ha inondato i fan accorsi a sentire il concerto della cantante emiliana: prima alcune gocce, poi il diluvio vero e proprio con lampi e tuoni, che inzuppa gli astanti.

L'acqua non scoraggia però i fan, che -attrezzatissimi con calosce e scaccia acqua- ballano sotto la pioggia.

