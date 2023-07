Meteo, maltempo sul weekend: temporali, vento e grandine. Allerta in 11 regioni da Nord a Sud

Maltempo sul weekend, non solo nel Nord Italia. Una perturbazione giunta dalla Francia, che nella giornata di venerdì ha interessato gran parte delle regioni Centro-settentrionali, andrà ad interessare anche le regioni versante adriatico centro-meridionale e la Campania, con temporali da sparsi a diffusi, localmente anche di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dalle prime ore di sabato precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania. Dal mattino del 1 luglio si prevedono, inoltre, precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e Puglia, specie lungo i versanti adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata sabato allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in Toscana, allerta gialla in Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania e su settori di Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia.