Meteo, è tornato il maltempo sull'Italia. A causa di un vortice di bassa pressione, temporali e venti forti si abbatteranno sulla nostra penisola, in particolare nel Centro-Sud. Per questo motivo, la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo in nove diverse regioni.

Vediamo ora nello specifico la situazione regione per regione e le previsioni dei prossimi giorni.