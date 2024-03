Meteo, il vortice ciclonico porta il maltempo: pioggia, neve e temperature più basse per tutta la settimana

Il maltempo incobbe sulla Penisola. Da lunedì le previsoni peggioreranno con forti piogge, neve e soprattutto con un calo delle temperature. Clima che però è in linea con le previsioni tipiche di questo periodo dell'anno.

Una nuova perturbazione, che martedì 5 marzo raggiungerà il Nord-Ovest e la Toscana, darà poi origine a un vortice ciclonico destinato influenzare le condizioni meteo sull’Italia per tutta la parte centrale della settimana. Inizialmente la depressione porterà instabilità soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, per poi muoversi lentamente verso il Sud e allontanarsi infine, venerdì, verso la Grecia.



Dopo una parentesi stabile che favorirà la Giornata Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo, per il weekend si profila l'arrivo di un nuovo sistema perturbato.