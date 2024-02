Meteo, previsioni: pioggia e neve in tutto il Nord, smog con ore contate

Meteo, cambia tutto. Addio anticipo di primavera, torna l'inverno vero con pioggia e neve in montagna. Le previsioni dei prossimi giorni parlano chiaro: precipitazioni anche intense che avranno almeno modo di cancellare lo smog record in pianura Padana.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

«Ci attendono giornate nel complesso nuvolose e piovose quindi in cui pioverà praticamente tutti i giorni, quando al nord, quando al centro, quando al sud - aggiunge - tornerà la neve sulle Alpi ma non a bassa quota quindi nevicate al di sopra dei 1000-1500 metri». «Nel fine settimana è anche atteso un calo delle temperature non particolarmente intenso», dice Giuliacci precisando che «non arriverà il gelo». «Non avremo più temperature da seconda parte di marzo ma torneranno sui valori normali per questo periodo», aggiunge. «L'aspetto veramente positivo è che ci sarà un sensibile miglioramento della qualità dell'aria - sottolinea - Domani comincerà a migliorare ma i livelli di inquinamento rimarranno comunque piuttosto alti al nord, scenderanno ma ancora con concentrazioni piuttosto alte. Bisognerà attendere venerdì perché la pioggia e la maggior ventilazione portino poi a rimuovere la gran parte degli inquinanti che in questo momento riempiono l'atmosfera».

Quanto alle condizioni meteo passato il weekend Giuliacci chiarisce: «Difficile dirlo già oggi ma le proiezioni ci dicono che anche l'inizio della prossima settimana rimarrà piuttosto perturbato. Non si vede infatti l'alta pressione tornare a occupare l'Italia o comunque a lambire la nostra penisola e quindi proteggerla dal passaggio di perturbazioni - continua - Questo significa che magari non passerà una perturbazione organizzata ma che su gran parte d'Italia vedremo ancora delle nuvole o delle piogge».