Ponti di primavera, valigie pronte per 14 milioni di italiani: solo uno su 10 va all'estero. Spesa media di 485 euro

di Lorena Loiacono

Una volta c'erano i ponti di primavera quest'anno invece, complice il calendario che cade a puntino, ci sarà il maxi ponte dal 25 aprile al 1 maggio. Chi può ne approfitta, nonostante le previsioni del meteo non lascino ben sperare almeno per il prossimo fine settimana. Secondo le stime di Federalberghi, infatti, stanno preparando le valigie per un weekend più o meno lungo ben 13,9 milioni di italiani: 4,1 milioni approfitteranno dell'intera settimana compresa tra le due feste, 4,6 milioni partiranno solo per la Liberazione e 5,2 milioni solo per la Festa dei lavoratori.

La spesa media pro-capite degli italiani che sfrutteranno i ponti primaverili sarà di 485 euro. Dove andranno? Resteranno in Italia, la meta scelta dal 90,2% degli italiani: il 39,7% andrà in una località di mare, il 25,6% in una città d'arte e il 13,7% in montagna. «Ancora una volta - spiega infatti Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, commentando l'indagine realizzata da Tecnè - osserviamo che la maggior parte ha scelto di restare in Italia. Solo una minima parte ha deciso di recarsi in un paese estero. Per il soggiorno, l'albergo è in pole position per la maggioranza dei viaggiatori».

Quattro italiani su 10 hanno scelto infatti l'albergo, il 26,1% andrà invece in casa di parenti e amici e il 18,9% raggiungerà la casa di proprietà mentre il 9,8% ha scelto il bed & breakfast. «Guardiamo con fiducia ai prossimi mesi - commenta Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi - la vacanza avrà una durata media di 4,3 giorni e chi resterà in Italia spenderà mediamente 422 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 07:38

