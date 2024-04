Case, Milano batte Roma: comprarla in centro costa oltre 3.000 euro al metro quadro in più. La classifica dei prezzi in Italia

di Redazione web

Comprare casa nei pressi del Duomo di Milano costa, in media, oltre 3.000 euro/mq in più che acquistarla vicino al Colosseo a Roma. È quanto emerge dall’ultima analisi di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha confrontato i prezzi delle case nel raggio di 10 minuti a piedi da alcuni tra i principali monumenti italiani.

La classifica dei prezzi delle case in Italia

Nella classifica dei prezzi, nessuno si avvicina al Duomo del capoluogo meneghino, in prossimità del quale acquistare un immobile significa spendere, mediamente, oltre 9.700 euro/mq. Nulla di paragonabile al Colosseo romano, che, pur piazzandosi in seconda posizione, richiede un budget di poco superiore ai 6.400 euro/mq medi, se si desidera vivere a distanza di passeggiata. Sul gradino più basso del podio si trova invece Ponte Vecchio, a Firenze, dove, per comprare una casa distante non più di 10 minuti a piedi dal celebre ponte, è necessario sborsare mediamente circa 5.900 euro/mq. In tutti e tre i casi, comunque, la spesa necessaria per l’acquisto nei dintorni del monumento è di gran lunga superiore rispetto al costo medio di una casa in vendita nella medesima città: alla fine di marzo 2024, comprare casa a Milano costa infatti, mediamente, 5.364 euro/mq, mentre a Roma 3.359 euro/mq. Firenze è una via di mezzo tra le due, con un prezzo medio richiesto pari a 4.187 euro/mq.

A Torino e Pisa i monumenti più “economici” Guardando agli altri monumenti analizzati, in quarta e quinta posizione troviamo due veri e propri tesori veneti, ovvero Piazza San Marco, a Venezia, e l'Arena di Verona.

Anche in queste due città, come per Milano, Roma e Firenze, l’acquisto nei pressi del monumento è comunque decisamente più oneroso rispetto alla media metropolitana. Al termine del primo trimestre del 2024, a Venezia i costi medi degli immobili si attestano sui 3.192 euro/mq, contro i 2.564 euro/mq di Verona.

Si deve scendere, e di parecchio, con il prezzo, se si guarda infine ai due monumenti nei pressi dei quali è più economico comprare casa: si tratta della Mole Antonelliana, a Torino, dove per acquistare un immobile nel raggio dei 10 minuti a piedi sono necessari circa 3.100 euro/mq di media, e della Torre di Pisa, la più conveniente tra le 7 bellezze analizzate, visto che servono esattamente 2.900 euro/mq medi per assicurarsi un'abitazione prossima alla celebre torre pendente. Pisa è anche il centro in cui il gap economico tra un acquisto medio o vista torre è minore, appena 300 euro: un’abitazione in città costa infatti, alla fine di marzo, 2.600 euro/mq. A Torino, invece, la differenza tra i due prezzi rimane rilevante, considerato che servono “solo” 1.946 euro/mq di media per assicurarsi un immobile in città.

