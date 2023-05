Laura Pausini: «Devolverò il cachet dei 3 concerti di Venezia a Faenza, Solarolo e Castelbolognese»

di Redazione web

Laura Pausini tra poco inizierà il suo tour mondiale che la porterà in giro per il mondo, partendo il 30 giugno con tre concerti a Venezia, ma in questo momento si trova in Emilia Romagna, ad aiutare gli sfollati durante le operazioni di soccorso, insieme ai suoi familiari. La cantante è sempre stata molto legata alla sua terra: nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, non ha mai perso occasione per elogiare e ricordare le sue origini.

Proprio per questo motivo i fan non si sono sorpresi a vederla tra gli sfollati e non si sono sorpresi neanche dopo la notizia che lei stessa ha dato sui canali social. Andiamo a vedere cosa ha detto Laura Pausini.

L'iniziativa di Laura Pausini

Laura Pausini ha deciso di devolvere il cachet di tre dei suoi concerti che si terranno a Venezia, ai comuni più vicini a lei, tra cui Faenza (dove è nata), Solarolo (paese in cui è cresciuta) e Castelbolognese (dove vivono i suoi genitori).

«Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente - ha detto Laura Pausini -. La “Romagna è in fiore” anche in mezzo al fango: chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai».

Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano.

Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie ig con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie.



La reazione dei fan

I fan della cantante di Solarolo non avevano dubbi che la loro beniamica sarebbe scesa in campo in prima persona per aiutare la sua gente. «Hai un cuore grande grande Laura» le dicono i suoi fan-tastici.

