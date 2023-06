Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, gara a chi blocca più utenti su Instagram: «Giornata di grandi pulizie»

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più seguite sui social. I due influencer postano, spesso, storie o foto che li ritraggono insieme, anche se, ogni due per tre, si trovano a dovere rispondere agli hater oppure a dover smentire voci di ipotetiche crisi nell'aria. Forse, proprio per questo motivo, i due hanno scherzato su una strana selezione social da fare e Giulia, che è sempre connessa, ha pubblicato lo screenshot dello scambio di messaggi tra lei e il fidanzato Pierpaolo.

La conversazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, da bravi influencer quali sono, si mantengono molto attivi su Instagram e, anche in vacanza, pubblicano molte storie. In questo momento, l'ex opinionista del GfVip si trova a Forte Dei Marmi con alcune amiche e si sta concedendo un po' di relax. Relax che non le impedisce di fare un po' di pulizia all'interno del proprio profilo, eliminando, quindi, i follower indesiderati. Il fidanzato Pierpaolo è dello stesso parere e, infatti, tra i due c'è uno scambio di messaggi su Whatsapp che l'influencer riporta.

Sul display si legge "Amore mio". Pierpaolo chiede a Giulia: «Amore che fai?» e lei risponde: «Amore sono con Gretina al mare e nel frattempo grandi pulizie» con l'emoticon che ha le lacrime dalle risate. Quindi, Pierpaolo risponde: «Benissimo! Quanti ne hai bloccati oggi?» e l'influencer ribatte: «35 per ora», il fidanzato, quindi, scrive: «Mi dispiace ma oggi ho vinto io».

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sanno benissimo quali sono le dinamiche del mondo dei social e, proprio per questo, cercano di mantenere più privacy possibile sulla loro storia d'amore. Qualche tempo fa, i due avevano vissuto una piccola crisi che, però, si è risolta nel giro di poche settimane.

