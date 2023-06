Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti per il matrimonio?: «Così le chiederò di sposarmi...»

di Redazione Web

La storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è sotto il mirino del gossip. I due si sono conosciuti durante l'edizione del GfVip 5 e da quel momento i fan della coppia non fanno altro che seguire ogni piccolo aggiornamento sul loro rapporto. E nelle scorse ore, in occasione dell'ospitata di Pierpaolo Pretelli a La Vita in Diretta, si è parlato di «matrimonio». Ma andiamo a scoprire cosa è stato detto nel dettaglio.

Nel corso della puntata a La Vita in Diretta si è parlato di quanto siano più frequenti le proposte di matrimonio durante i concerti o nel corso di una partita di calcio. In questo modo, Alberto Matano ha cercato di capire da Pierpaolo Pretelli se anche lui e Giulia Salemi stanno pensando alle nozze.

«Le proposte di matrimonio negli stadi? Mi hanno rubato l'idea, ma io farò qualcosa di più originale. - ha sottolinato Pierpaolo Pretelli -.

Poi, ha concluso: «Magari con Giulia proverò anche io a fare la proposta al concerto dei Coldplay. Fammi sentire prima un altro paio di concerti e poi deciderò. Se i tempi sono maturi? Forse lo sono ma fatemi fare prima due calcoli economici».

