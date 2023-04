Giulia Salemi e Oriana Marzoli: «Gossip brunch». Di chi avranno (s)parlato?

di Redazione web

Giulia Salemi e Oriana Marzoli hanno pranzato insieme a Milano e con loro c'erano anche Pierpaolo Pretelli, Alberto De Pisis e Matteo Evandro (migliore amico di Giulia). Gli ex gieffini e l'ex opinionista si erano già incontrati per una cena pochi giorni dopo la finale del GfVip e avevano postato sui social le foto della serata. Durante il reality show, Giulia Salemi non ha mai nascosto la propria simpatia per il gruppo degli "Spartani".

Il pranzo della domenica

Giulia Salemi ha deciso di trascorrere il pranzo della domenica in compagnia degli amici del GfVip. L'influencer ha postato la storia sul proprio profilo Instagram e ha scritto: «Gossip brunch», tutti i fan si chiedono, quindi, chi sia stato l'oggetto di tale gossip, anche se, non è difficile pensare che possano essere stati anche gli ex concorrenti del reality, dato che, da quando è finito il programma non sono mancate le frecciatine sui social.

Daniele Dal Moro assente

Oriana Marzoli, al brunch domenicale, era sola. Daniele Dal Moro, infatti, non c'era e i fan si sono chiesti come mai. Niente paura, però, perché poco dopo la modella venezuelana ha postato sulle proprie storie uno screenshot di una chiamata con il fidanzato.

