Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al capolinea? «A cena nello stesso ristorante, ma separati». L'incontro per caso

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al capolinea? La loro storia d'amore sta vivendo da mesi alti e bassi. La stessa influencer e showgirl ha dichiarato in una puntata del GfVip che i due erano in crisi da un po', ma che l'amore che provavano avrebbe risolto anche le più difficili incomprensioni. Pare però che siano stati visti in un ristorante, seduti a tavoli differenti.

Giulia Salemi snobbata da Megan Fox: «Le chiesto un selfie e ha detto no secca»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Miami, rischiano grosso in aeroporto. Poi la sorpresa: i regali di Natale

L'indiscrezione arriva nelle ultime ore da parte di alcuni fan della coppia che hanno affermato di averli visti in un noto ristorante di Milano.

Un amico di Pierpaolo Pretelli ha anche pubblicato delle stories al ristorante che confermano la presenza di Giulia Salemi, ma senza specificare se fosse in loro compagnia o separati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA