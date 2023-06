Gf Vip, Giulia Salemi che ruolo avrà? Le prime idee di Signorini: e spunta il nome del primo concorrente

di Redazione Web

Spuntano indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip? Sembra che nella prossima stagione ci sarà una rivoluzione: un mix tra vip e nip. Ma il portale The Pipol Tv, però, frena gli animi, spiegando che non sarà così semplice inserire una serie di tasselli innovativi nel format e mette l'appunto su quale sarà il futuro di Giulia Salemi nel reality show. I rumors dicono di una possibile promozione in veste di opinionista al posto di Sonia Bruganelli. Ma sembra che non sarà così: la Salemi sarà riconfermata in qualità di esperta della rete, lo stesso ruolo già ricoperto nella scorsa edizione dunque.

Belen Rodriguez, l'addio a Mediaset si avvicina? Sabrina Ferilli le scrive sui social

Alda D'Eusanio: «Il GfVip mi ha rovinata. Accettare è stato un errore, cacciata in pigiama e pantofole»

Giulia Salemi e i tanti no

Chi saranno le opinioniste nuove? Continuano ad essere alte le quotazioni di Emanuele Filiberto di Savoia. Come rivela The Pipol: «Tra i migliori amici di Riccardo Palazzolo che lo seguiva nella sua vecchia agenzia; sarebbe proprio di Palazzolo l’idea (nuovo agente dell’agenzia che ha come talent anche Signorini) di portarlo nel ruolo di opinionista. Operazione fattibile». Orietta Berti sembra essere confermata. «Amanda Lear costa troppo.

I vip: spunta il primo nome

Nel frattempo il primo nome vip circolato è quello della giornalista Annalisa Chirico. Come riporta il magazine Oggi, Alfonso Signorini sta provando ad arruolare la donna che sarebbe ad un passo dalla firma. La Chirico, naturalmente, rientrerebbe nella cosiddetta quota “vip” dei concorrenti. Laddove la trattativa dovesse andare in porto, sarebbe anche un segnale del cambio di rotta in merito al cast: più “sobrietà” e meno volti inclini a far germogliare dinamiche super trash. La scommessa del nuovo GF Vip sarà proprio questa: mantenere l’asticella dello share alta senza però proporre vicende imbarazzanti. I vertici Mediaset sono stati chiari: mai più in onda ciò che si è visto nell’edizione 2022/2023.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA