Gf Vip, la verità di Giaele De Donà sul rapporto col marito Brad: «Quella volta con Antonino Spinalbese...»

E' ancora alta l'attenzione su Giaele De Donà. Durante il Gf Vip, di certo ha fatto discutere la sua vita privata. La giovane infatti, salvo le classiche diatribe dovute alla convivenza, è stata spesso al centro di questioni su cui si sono accesi i fari. Durante l’esperienza al Gf Vip, si è parlato molto del suo rapporto con il marito Brad. A rendere critica la situazione è stato anche Antonino Spinalbese con cui Giaele aveva instaurato un buon rapporto e non sono mancati momenti di tenerezza e pseudo “bollenti”. In particolare, ha fatto parlare per diverso tempo, l'immagine catturata dalle telecamere dove l’hairstylist sotto le coperte proprio con Giaele De Donà.

La verità

E ora, Giaele De Donà ritorna sull'argomento in una lunga intervista a Novella 2000: «Fare Temptation Island con Brad? Non andrei mai. Non tanto per me o per il programma, ma per lui.

ll rapporto

Inoltre, Giaele ha parlato anche del rapporto con il marito Bradford. «Nell’ultimo periodo lo sto facendo diventare meno riservato e più social, devo dire che sta diventando un po’ più flessibile… Ma non credo nei miracoli». Come anticipato, non è mancata il riferimento al presunto episodio bollente con Antonino Spinalbese al Gf Vip. «Tutti mi fanno la stessa domanda: ma davvero non è successo niente sotto le coperte? No ragazzi, vi assicuro che non c’è davvero mai stato nulla; né sotto le coperte né in qualsiasi altro posto!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 22:57

