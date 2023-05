Gf Vip, Edoardo Donnamaria lancia il flashmob del suo singolo per Antonella: folla in delirio

di Redazione Web

Dopo la fine del Gf Vip, Edoardo Donnamaria fa ancora parlare di sè. Protagonista di un festoso flashmob a Roma con tanto di ospiti d’eccezione. L'ex volto di Forum, dopo l’esperienza televisiva, ha lanciato un suo singolo dedicato alal fidanzata Antonella Fiordelisi.

Amici 22, tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola amore al capolinea prima della finale? L'indizio che fa insospettire tutti

Edoardo Tavassi e i rapporti intimi con Micol Incorvaia: «Cosa non avete visto nella Casa del GFVip»

ll singolo

Sembra che il nuovo singolo, intitolato "Il cielo stellato", abbia scalato anche diverse posizioni nelle classifiche più importanti in ambito musicale. Ed ecco che per far ascoltare nuovamente il suo singolo, Edoardo ha lanciato un flashmob a Roma, a Villa Torlonia, con un euforico e coinvolgente bagno di folla.

Il pubblico

Bagno di folla presente al flashmob di Villa Torlonia dove tanti follower e fan del giovane sono accordi. Essendo il brano dedicato alla fidanzata, non poteva mancare anche Antonella Fiordelisi. Quest’ultima si è unita al ritmo incalzante della canzone e intrattenendo le decine di fan. I seguaci della coppia sono andati letteralmente in delirio quando, al suo arrivo, Edoardo Donnamaria ha esordito con la sua frase iconica in dialetto romano: «Me sto a sentì male!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA