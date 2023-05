Edoardo Tavassi e i rapporti intimi con Micol Incorvaia: «Cosa non avete visto nella Casa del GFVip»

di Redazione Web

Edoardo Tavassi ha parlato molto chiaramente dei suoi rapporti con Micol Incorvaia dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip. Intervistato nel programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus, si è lasciato andare senza peli sulla lingua a raccontare della sua vita, dei suoi amori e delle amicizie.

Il van-gate

Prima di tutto ha chiarito le dinamiche sul "van-gate": «La telecamera del Van a un certo punto si alza e quindi in quel momento mi sono detto “attenzione, ora non mi vede nessuno”. In quel momento mi sono sentito libero di poter fare quelle cose che di solito fa una coppia. Però qual era il problema? C’era il microfono ambientale e quindi il suggerimento anche dei miei compagni è stato: “Vabbè Edoardo o la fai stasera questa cosa o non la fai più. Hai il microfono ambientale? Stacchiamolo”. Il problema è stato che quando mi sono girato dopo che avevo staccato il microfono, la telecamera era ritornata bella che mi puntava. Quindi ho detto: “Sono fregato” e poi da là è nato il Van – gate. Mi sono beccato la ca**iata di Alfonso in diretta e tutto quanto e non ho nemmeno fatto una mazza».

Il rapporto con Micol Incorvaia

Poi ha parlato del rapporto con Micol, confermando che la storia tra loro va bene e che hanno iniziato anche una sorta di convivenza: «Stando a Roma spesso viene da me, abbiamo iniziato a fare una sorta di convivenza, quella vera, non quella del Grande Fratello che era un po’ particolare e devo dire che sto proprio bene, ci troviamo in tante cose. L’unico difetto è che è ritardataria in una maniera incredibile. E dormigliona. Se non dorme quelle 18 ore al giorno non carbura. Lei e la sorella Clizia hanno una genetica pazzesca. Secondo me si surgelano prima di andare a dormire». Ammette anche di averle già detto "ti amo": «L’ho detto la prima volta dentro la Casa ma è partito a vostra insaputa perché gliel’ho sussurrato all’orecchio sotto le coperte. Dicendole però che il ti amo avrebbe avuto più valore fuori, quindi sarebbe stato ancora più serio. Poi è stato detto anche fuori». Ammette che ci sono stati momenti di intimità con Micol nella casa, ma solo una volta fuori sono riusciti realmente a lasciarsi andare.

I rapporti con Donnamaria

Infine Edoardo parla del rapporto con Donnamaria, molto discusso anche a causa delle dinamiche che si sono create nella casa con l'attuale compagna del volto di Forum, Antonella Fiordelisi: «Lui sta a Milano, io sto a Roma, scambi così su Instagram. Spero di recuperare. Lui deve chiarire un po’ di cose, poi per il resto abbastanza bene. Ci sono persone che mi hanno fatto di peggio nella vita, lui non mi ha fatto niente. Gli ho voluto bene nella Casa, gliene continuo a volere. Ognuno di noi sbaglia, pure io non è che sono perfetto. Ogni tanto ci inviamo qualcosina su whattsapp. Non gli negherei mai che so di vederci una partita insieme. C’è da parlare».

