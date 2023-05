Amici 22, tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola amore al capolinea prima della finale? L'indizio che fa insospettire tutti

di Redazione Web

Amore finito tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola? A pochi giorni dalla puntata finale di Amici, prevista per il 14 maggio, si è saputo che i due non si esibiranno insieme. ll ballerino latinista riceve un importante elogio da parte dell’ex concorrente di Amici, nonostante Mattia si esibisca in solitaria e non in coppia con la ballerina professionista e partner di latino del giovane, nel corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi.

In semifinale, Belen Rodriguez e il primmo topless della stagione, il dettaglio hot scatena i follower: «Meravigliosa»

Cricca e Niveo, dopo Amici concerto a sorpresa a Milano. I fan: «Avreste meritato di più»

La svolta

I finalisti che gareggeranno sabato sono: Isobel Kinnear, Angelina Mango e Wax, del secondo finalista dopo l’australiana, di Mattia Zenzola. La semifinale, come riporta Amici news via Twitter, segna la svolta solista di Mattia al serale di Amici 22, e tra i telespettatori c’é chi ora si chiede se la coppia di latino sia esplosa, in definitiva, e non sia prevista tra le esibizioni all’attesa finale.

I rumors

I rumors nascono da una recente lite registratasi tra i due volti popolari di Amici, poi rientrata con le scuse della professionista a Mattia e il perdono del latinista per Benedetta. «Benedetta Vari era presente ma non ha ballato ed aveva la mascherina», si legge tra le righe della segnalazione, in replica alla curiosità del web che ora si chiede se la coppia di Amici, Mattia e Benedetta, sia esplosa, a pochi giorni dalla finale. E un altro dubbio riguarda il motivo: che alla base della “separazione” ci sia la scelta della produzione di Amici di evitare ogni contatto tra la professionista e il ballerino per la prevenzione del Coronavirus?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA