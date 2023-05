Amici 22, Mattia in finale. Giuseppe Giofrè: «Uno dei migliori ballerini mai visti nel programma»

di Redazione web

Amici è ormai giunto alle sue battute finali e quindi, come ogni anno verso la metà del mese di maggio, domenica 14 per la precisione, è fissata l'ultima puntata del serale. Questa sera, sabato 6 maggio, ovvero la semifinale, si stanno decidendo gli allievi che, poi, si giocheranno la tanto ambita coppa. La prima ballerina a indossare la maglia d'oro è stata Isobel, il secondo allievo, Mattia.

Mattia è il secondo finalista

Mattia, ballerino di latino-americano, appartiene alla squadra di Raimondo Todaro e Arisa ed è il secondo finalista di questa edizione di Amici. Dopo essersi giocato la maglia d'oro con il compagno di squadra Wax, ecco che è stato lui a correre verso il leggio sul quale sopra era posata l'iconica felpa. Mattia, fin da quando il programma andava in onda il pomeriggio, ha sempre ricevuto moltissimi consensi da parte dei professori e anche degli utenti sui social. Il ballerino, poi, una volta approdato al serale ha sempre dato il meglio di sé.

I commenti dei giudici

I giudici non si sono proprio trattenuti nel fare i complimenti all'allievo. Cristiano Malgioglio, che ha sempre fatto il tifo per Mattia, ha detto: «Per me lui è il nuovo Joaquin Cortes». Giuseppe Giofrè, invece, si è espresso così: «Secondo me Mattia è uno dei migliori ballerini di latino-americano che siano mai stati dentro a questa scuola».

