Amici, Wax e il passato da imbianchino. Poi la lite con Maria De Filippi: «Non avevo nessuna certezza»

Mancano poche ore alla seminifinale di Amici 22, che andrà in onda con il Serale di sabato. Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del talent di Maria De Filippi c'è sicuramente Wax. Il cantante è a un passo dalla finalissima, e anche per lui - sempre molto riservato sulla sua vita personale - è arrivato il tempo di aprirsi ai suoi compagni e raccontare di più del suo passato: quello che faceva prima di entrare nel programma e quella lite al provino con Maria.

Wax, il passato da imbianchino

La permanenza nella scuola di Amici sta rappresentando per Wax anche un percorso di crescita personale, che gli sta servendo a capire più cose su se stesso e ad affrontare il dolore che si porta dentro da ben prima di lanciarsi nella sfida: «Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo facendo il cameriere ai catering, forse però in quel periodo esatto facevo l’imbianchino. Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria. Non avevo nessun tipo di certezza. In verità non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso. Questo mi ha aiutato molto. Essere entrato qui ha significato una rinascita per me e la mia famiglia. Prima di entrare qui avevo un forte dolore dentro di me».

La lite con Maria De Filippi

Con Maria De Filippi è stata lite "a prima vista": tutto è successo durante il provino. A parlarne per la prima volta fu proprio Maria durante la puntata inaugurale di Amici 22: «Devo rivelarvi che io e lui abbiamo discusso durante i provini. Per questo motivo abbiamo questo rapporto. Dopo la lite abbiamo fatto pace immediatamente».

