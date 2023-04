Amici 22, Wax contro i giornalisti. Maria De Filippi: «Se non vuoi essere criticato, non stare qui»

Ad Amici 22 Matteo Lucido, in arte Wax, ha provocato i giornalisti che lo criticano sempre scrivendo delle barre sulle note di "Quelli che ben pensano". Durante il serale di sabato 29 aprile sia i giudici che Maria De Filippi hanno sentito il bisogno di fare chiarezza. Ma andiamo con ordine.

La reazione di Wax

Durante il day time i ragazzi leggono cosa scrivono i giornalisti di loro. Wax è quello che riceve più spesso critiche negative che non prende mai bene. Nei giorni scorsi una giornalist al'ha definito «Bulletto di periferia che lo rende il teen idol di questa edizione ... è pure stonatello».

Wax la prende malissimo e deve intervenire Maria De Filippi: «Non sanno niente di te Wax. Ho capito la reazione e che questo è per te un argomento importante. Lo so che quando canti lo fai perché ci credi. Lo so che queste parole ti feriscono però prova a fare un salto diverso, cerca di pensare che quando tu scegli di scrivere lo fai perché è un'esigenza per te».

Il salto diverso Wax lo fa in ocasione del serale di sabato 29 prile scrivendo delle barre sul brano di "Quelli che ben pensano", in cui attacca i giornalisti che lo criticano, al termine dell'esibizione Cristiano Malgioglio lo invita a riflettere: «Questo è un lavoro difficile prendo il bene e anche il male. Sai quante bastonate ho preso io, se avessi dovuto dare retta a tutti io non avrei fatto questo mestiere».

Arisa difende Wax

Arisa, difende il suo allievo: «Wax si arrabbia perchè nel modo di criticarlo c'è sempre qualcosa di offensivo e sminuente della sua persona e del suo vissuto. Sicuramente è fumantino ma alle volte fa bene a difendersi».

La reazione di Maria De Filippi

Continua la critica pesante contro i giornalisti "brutti e cattivi", fortunatamente a equilibrare questi interventi ci pensa Maria De Filippi: «Va bene tutto ma ora non possiamo dire che tutti i giornalisti sono così. Se scrivono bene o scrivono male è perchè si indossa una giacca e si viene qui davanti, se non vuoi critiche smetti di venire qui. La critica non deve essere per forza costruttiva, la critica è anche solo critica. I tentativo che possiamo fare e smentire queste critiche e fare del nostro meglio».

