Cricca in lacrime per il ballottaggio, il gesto di Maria De Filippi fa infuriare i fan: «Poco professionale». Cosa è successo

di Redazione Web

Giovanni Cricca è stato eliminato duante il settimo serale di Amici 22 andato in onda ieri, sabato 29 aprile. La sua eliminazione ha fatto molto discutere sui social: il cantante di Riccione, infatti, è stato accusato più volte dai telespettatori di essere «raccomandato».

Critiche, tuttavia, senza fondamento, più semplicemente l'allievo non era uno dei preferiti di questa edizione. Durante le carte della prima manche, Maria De Filippi ha compiuto un gesto verso il cantante che ha scatenato una bufera social. Di cosa si tratta?

Amici 22, Cricca eliminato. Aaron lo batte al ballottaggio e scoppia in lacrime: «Sono venuto qui per ricominciare a vivere»

Amici 22, "furia" Maria De Filippi: «Via con quella ca**o di mano». Tutta colpa di Rudy Zerbi

Amici 22, Wax contro i giornalisti. Maria De Filippi: «Se non vuoi essere criticato, non stare qui»

Al ballottaggio della prima manche sono andati Cricca e la ballerina Maddalena: Maria, tuttavia, durante il momento delle carte decisive ha ben pensato di avvicinarsi al cantante per consolarlo, facendo così scatenare una reazione nei telespettatori, che più volte hanno etichettato Cricca come il «protetto» di questa edizione.

è bruttissimo vedere maddy abbracciarsi praticamente da sola e maria abbracciata a cricca in un momento così.. vieni qui maddy ti abbraccio io❤️‍🩹 #amici22 pic.twitter.com/bLI0GmCYzM — g - tulipani blu’s era 🌷💙 (@giuliaastrangis) April 29, 2023

Cricca in lacrime

Cricca non è riuscito a trattenere le lacrime per la commozione e la padrona di casa si è avvicinata, mentre i due allievi attendevano l'esito delle carte, per consolare il giovane artista. Un momento che è stato fortemente criticato dai telespettatori sui social: «È bruttissimo vedere Maddalena abbracciarsi da sola e Maria abbracciata a Cricca in un momento così... Vieni qui Maddy ti abbraccio io», ha scritto un utente che ha mostrato la sua vicinanza verso la ballerina. «Quello di Maria è stato davvero un gesto poco professionale», ha scritto un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA