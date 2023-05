Amici 22, caos Covid: semifinale di sabato confermata. Ecco cosa sta succedendo e chi sarà l'eliminato

Nonostante le misure di sicurezza da sempre adottate sia fuori che dentro lo studio, il Covid è entrato anche nella scuola di Amici 22. La presunta positività di alcuni allievi e tecnici del programma ha fatto slittare la consueta registrazione del giovedì, ma è di oggi la conferma della messa in onda della puntata di sabato 6 maggio. Ecco cosa sta succendendo.

Anticipazioni

Domani sabato 6 maggio in prima serata su canale 5 Maria De Filippi con durrà la semifinale di Amici 22. I sei allievi che con talento, impegno e determinazione sono ancora in corsa per la vittoria finale sono:

Aaron E Isobel per la squadra Zerbi/Celentano

Angelina E Maddalena per la squadra Cuccarini/Emanuel Lo



A fine puntata conosceremo i nomi dei finalisti di questa 22° edizione. Le performance ancora una volta vengono valutate dal trio di giurati d’eccellenza formato da: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Il Covid

Gli allievi di Amici 22 che dovrebbero presumibilmente aver contratto il Covid dovrebbero essere: Aaron, Mattia, Angelina e Isobel. I quattro allievi infatti hanno letto i pareri dei giornalisti sulle loro performance isolati in un'altra stanza e non tutti insieme come è sempre accaduto in queste ultime settimane. Non c'è però, al momento, una conferma ufficiale da parte della produzione.

Eliminazione

A causa del Covid la consueta registrazione del giovedì pomeriggio non è avvenuta, ma sempre attraverso l'account twitter di AmiciNews approndiamo che la registrazione avverrà sabato 6 intorno alle 12.

Puntata serale dunque confermata, ma ovviamente non ci sono aggiornamenti, per ora nè sull'eliminato di puntata, nè su quanti allievi di Amici 22 accederanno alla finale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 15:36

