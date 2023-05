Amici 22, Isobel finalista: «Per me è un sogno». Giuseppe Giofrè in lacrime

di Redazione web

Amici si sta avvicinando sempre di più alla finale e in gara sono rimasti sempre meno allievi, sei per la precisione: Aaron, Angelina, Maddalena, Isobel, Mattia e Wax. Proprio questa sera, sabato 6 maggio, si sta svolgendo la semifinale dove, appunto verranno decretati i finalisti di questa edizione del talent show. La prima a strappare il pass per l'ultima puntata è Isobel.

Isobel prima finalista

Isobel appartiene alla squadra capitanata dalla mestra Alessandra Celentano e da Rudy Zerbi e all'interno del team di cui fa parte, è rimasto solamente il collega Aaron. Dopo una serie di esibizioni che, ancora una volta, hanno evidenziato il grande talento della ballerina australiana, ecco che è arrivato il momento di decretare il primo finalista tra lei e Aaron. Tutti i giudici hanno espresso il loro giudizio ed ecco che è Isobel a correre verso la maglia d'oro. Giuseppe Giofrè, che ha sempre espresso la sua ammirazione nei confronti della ballerina, si è commosso vedendola prendere la maglia tanto desiderata.

La reazione di Isobel

La ballerina preferita di Alessandra Celentano non riusciva a credere a ciò che le stava capitando ed, emozionatissima, urlando è corsa verso la maglia che secondo i giudici, i compagni e anche i social, ha davvero meritato.

