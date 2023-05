Cricca e Niveo, dopo Amici concerto a sorpresa a Milano. I fan: «Avreste meritato di più»

di Redazione web

Cricca e Niveo sono stati due allievi della scuola di Amici. I due cantanti, che all'interno del talent show avevano molto legato, hanno improvvisato un concerto in un locale di Milano dove, davanti a tantissimi fan urlanti, si sono esibiti sulle note dei loro inediti. Cricca ha, forse, fatto più parlare di sé perché è riuscito ad esibirsi anche al serale (dove sono nate una serie di polemiche legate alla sua figura), mentre Niveo era stato eliminato proprio nell'ultima puntata del pomeridiano quando, appunto, si stava decidendo chi avrebbe potuto accedere o meno alla fase finale del programma.

Il concerto di Cricca e Niveo

Alcuni giorni fa, Cricca aveva postato sul proprio profilo Instagram un messaggio in cui si scusava con i propri fan per essere stato costretto ad annullare un evento al quale avrebbe dovuto prendere parte, perché non si sentiva molto bene. Nelle scorse ore, però, l'ex allievo di Amici ha postato una foto sui social in compagnia di altri due ex compagni di talent: Albe e Alex Wise, che ha incontrato in un locale milanese. Ma non è finita qui, perché poi, sempre nello stesso locale di Milano, si è esibito Niveo, eliminato prima di accedere al serale. Ecco, quindi, che i due amici hanno improvvisato un concerto che è stato ripreso da qualcuno del pubblico che ha, poi, pensato bene di postare sui social.

Cricca meritava molto di più nella scuola.

Si vedeva che alla fine non stesse più bene là dentro e non si sentisse abbastanza valorizzato.

Spero fuori possa ricevere tante belle soddisfazioni.#Amici22pic.twitter.com/SVscMEgonY — GreenKaktus (@Moonwalkerin44) May 6, 2023

Il percorso di Cricca ad Amici

Cricca è stato eliminato da Amici proprio prima delle semifinale del talent show. Il suo percorso all'interno della scuola non è stato facile perché il cantante è stato spesso preso di mira dai social che lo accusavano di essere raccomandato e di avere un trattamento di riserva rispetto agli altri allievi.

