Gf Vip, Oriana Marzoli ha tradito Daniele Dal Moro? Lei rompe il silenzio: «Ecco la verità»

E' già in crisi la coppia più amata del Gf Vip? I rumors sul tradimento di Oriana Marzoli a Daniele Dal Moro ormai impazzano da giorni e ora arriva la verità. L'ex gieffina rompe il silenzio e risponde in modo epico a tutte le melelingue. Dalla fine del reality, i due hanno trascorso diverso tempo in Italia, per poi volare per un breve periodo a Madrid dove, raggiunti da Giaele De Donà e il marito Brad, ha anche partecipato ad un festival musicale con gli amici spagnoli.

La verità

Una volta tornati in Italia, Dal Moro è rientrato a Verona, Oriana si è fermata a Milano per alcuni impegni tanto da essersi assentata anche dai social e ciò ha spinto qualche utente a lasciarsi andare a commenti piuttosto fantasiosi: «Oriana starà già con il prossimo e non si farà vedere per questo motivo» si legge su Twitter. Ed ecco pronta la risposta di Oriana che ha pubblicato una foto di Alberto De Pisis che la ospita quando è a Milano scrivendo: «Ecco il mio amante». Crisi scongiurata, dunque.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 13:29

