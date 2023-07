Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, brindisi a sorpresa: «È sempre un buon momento...». C'è un motivo

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano essere più affiatati che mai e, con i loro ultimi viaggi e vacanze e relative storie e foto, hanno ufficialmente smentito tutte le voci che parlavano di crisi o, addirittura, di una rottura. L'influencer e l'ex gieffino sono molto amati e seguiti sui social, in particolar modo su Instagram, piattaforma nella quale condividono moltissimi momenti della loro vita.

La storia Instagram di Giulia Salemi

In una delle ultime storie che Giulia Salemi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, è a pranzo con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, i due hanno davanti i piatti con il cibo e l'ex gieffina alza il bicchiere nella direzione del compagno e scrive: «È sempre un buon momento per brindare». Giulia non fa riferimenti particolari o, almeno, non fa capire ai suoi follower a chi o a cosa si stia riferendo.

In un'altra storia, invece, Giulia Salemi si scatta un selfie allo specchio e scrive: «Buongiorno bellissim*. Ultimo giorno quì a Milano. Domani si riparte». L'influencer non ha svelato la destinazione.

Le vacanze di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

In questi mesi estivi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno in programma di visitare varie località italiane e non. Ad esempio, qualche settimana fa sono stati in Costiera Amalfitana, poi, a Saint Tropez in Francia e, ora, sono in procinto di dirgersi verso un nuovo posto da sogno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 15:37

