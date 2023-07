Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ascoltano Julio Iglesias in auto: frecciatina per Ariadna Romero?

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono molto attivi sui propri canali social, soprattutto adesso che è estate e, quindi, si stanno vivendo qualche giorno di relax in varie località italiane. Alcune settimane fa, i due sono stati in Costiera Amalfitana, poi, proprio diversi giorni fa, erano a Saint-Tropez, in Francia, dove si sono divertiti moltissimo a causa delle numerose imitazioni e gag messe in piedi da Pierpaolo Pretelli. Ora, i due sono di nuovo in viaggio e i fan hanno notato un dettaglio non da poco: potrebbe c'entrare Ariadna Romero.

La storia Instagram di Giulia Salemi

Nell'ultima storia Instagram che Giulia Salemi ha pubblicato sul proprio profilo, mentre inquadra la strada che sta percorrendo in auto con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, riprende anche il display che indica il brano in riproduzione. La canzone in questione è "La mia Vita" di Julio Iglesias e fin quì nulla di strano, se non fosse che, il compianto cantante è il papà di Julio Iglesias Jr., la presunta nuova fiamma dell'ex fidanzata di Pierpaolo, Ariadna Romero che, proprio alcune sere fa, è stata paparazzata insieme al cantante.



In molti sui social, si sono chiesti se tale storia non fosse una specie di frecciatina nei confronti della modella cubana con la quale Pretelli ha anche un figlio, Leonardo. I follower hanno, però, pensato a che pro il video potesse riferirsi ad Ariadna, dato che, con l'ex compagno e Giulia Salemi va molto d'accordo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza

Comunque sia, al momento, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli desiderano solo godersi le loro vacanze e un'estate spensierata all'insegna dell'amore e del divertimento. I due, dopo avere superato una piccola crisi a febbraio, sembrano essere più uniti che mai.

