Giulia Salemi rifiuta il cocktail: «Più alcool e meno ghiaccio». Il video scatena il web, ecco perché

Giulia Salemi protagonista di un video che è diventato virale. L'influencer, che si trovavava a cena fuori in compagnia del fidanzato Pierpaolo Pretelli e di alcuni amici in un locale, ha ordinato un cocktail che però ha deciso di rimandare indietro. Il motivo ha acceso un'animata discussione in rete, visto che nel bicchiere c'era un blocco di ghiaccio enorme che riempiva il livello del liquido, in realtà piuttosto scarso.

La richiesta di Giulia Salemi

Giulia Salemi, nel video pubblicato su TikTok ha richiamato l’attenzione del cameriere sostenendo che la bevanda richiesta fosse “annacquata”. Ha fatto presente il fatto che il ghiaccio fosse veramente troppo e ha chiesto una nuova bevanda con meno ghiaccio. «Scusi, puoi chiedere il drink con meno ghiaccio? Più alcool e meno ghiaccio, per favore», ha detto rivolgendosi al personale del locale e nel mentre ha fatto notare la lastra di ghiaccio uscire dal bicchiere.

La discussione in rete

Il video ha fatto milioni di visualizzazioni e ha scatenato il web, visto che in tanti si sono immedesimati nella stessa situazione. Ma sembra che le cose non siano come sembra, il sito Cookist ha spiegato che i cocktail di questo tipo hanno tutti la medesima quantità di alcool, a prescindere dal ghiaccio presente all’interno. Il quantitativo di prodotto quindi non varia con la presenza del cubetto. In più sembra che la forma del ghiaccio nel bicchiere è di tipo Collin Spears, ovvero uno di quelli che vanno più di moda in questo periodo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 16:42

