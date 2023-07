Pierpaolo Pretelli in ospedale, ginocchiata in testa da Morello Morello alla "Partita del Cuore": cosa è successo

di Redazione Web

Pierpaolo Pretelli è stato tra i protagonisti della serata di solidarietà che si è tenuta ieri sera su Italia 1, dove è andata in onda la Partita del Cuore. Il compagno di Giulia Salemi era tra i giocatori del Golden Team, con alla guida tecnica Arrigo Sacchi. Sebbene si sia messo in mostra per le sue doti sin da subito è stato costretto, altrettanto in fretta ad abbandonare il campo.

La partita del cuore

L’evento era dedicato alle persone colpite dall’alluvione dello scorso maggio in Romagna. Pierpaolo Pretelli ha giocato contro la Nazionale Cantanti, con allenatore Sandro Giacobbe. Poco dopo l’avvio del match si è però scontrato con Moreno Morello. L'inviato di Striscia la Notizia lo ha colpito con una ginocchiata alla testa e Pierpaolo è stato costretto a uscire. Si pensava che si trattasse di cosa di poco conto, invece Pretelli ha spiegato di avere molto dolore.

Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare 🤣.

Dal pronto soccorso di Rimini è tutto… a voi la linea.. 🍀 pic.twitter.com/JwgpwhSFSK — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) July 20, 2023

L'incidente

Subito i fan si sono preoccupati, ma l'influencer li ha prontamente rassicurati con un messaggio su Twitter: «Tranquilli. È stata solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare», ha detto ironicamente, «Dal pronto soccorso di Rimini è tutto. A voi la linea», ha concluso, corredando con una foto sdraiato sul lettino, sorridente e con il ghiaccio alla testa.

