Giulia De Lellis, il cagnolino Tommy sta male: «Ha del liquido nel cervello, si deve operare»

Periodo difficile per Giulia De Lellis. Dopo essersi sfogata in merito al lavori della sua nuova casa, che avrebbero rimandato il suo ingresso nell'abitazione di ben 2 anni, con conseguenze importanti non solo da un punto di vista economico ma anche psicologico, deve affrontare anche la malattia del suo amato cagnolino. Il piccolo Tommy, regalatole dall'ex Andrea Damante quando ancora erano una coppia, non sta bene e pare dovrà essere sottoposto a un intervento delicato.

La malattia

Giulia ha ammesso sui social di essere molto in ansia: «Ha questo liquido che gli ha sospirato il cervelletto», ha scritto sul suo canale Telegram qualche giorno fa, «che sta tornando. Oggi ha la risonanza da ripetere...Spero solo dicano presto qualcosa».

Il cucciolo di Spitz di Pomerania da tre anni vive con Giulia è per lei è ormai parte della sua famiglia. Già in passato ha avuto problemi di salute, ma ora le sue condizioni sembrano gravi.

Gli aggiornamenti

Giulia ha ringraziato i followers per il supporto e ha dato aggiornamenti sullo stato di salute di Tommy, aggiornamenti che le sono arrivati direttamente dalla clinica in cui si trova il cagnolino ormai da quasi una settimana: «Aggiornamenti belli.

