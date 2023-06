Giulia De Lellis, il rimedio anti zanzare è da ridere: «Le sto aspirando per tutta casa». Ma i followers la prendono in giro

di Redazione Web

Giulia De Lellis e la sua battaglia contro le zanzare. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle Instagram story ha voluto dedicare una lunga parentesi alla lotta contro le zanzare, sostenendo di essere ogni anno letteralmente attaccata da questi insetti, le cui punture le causano delle reazioni veramente eccessive sulla pelle.

Giulia De Lellis, il rimedio anti zanzare

Tutto questo la costringe a prendere dei provvedimenti a riguardo e, in uno dei suoi contenuti, si vede Giulia impugnare un'aspirapolvere con la quale sostiene di poter catturare le zanzare in giro per la casa risolvendo così il problema. «Se non avete robe per gli insetti, il Folletto vi aiuterà. Io continuo ad andare in giro per tutta casa, con Tommy scioccato, ad aspirare zanzare. Io non ce la faccio più sto impazzendo», dice Giulia nel video spiegando che lei non riesce a respirare i vari insetticidi presenti sul mercato e di non avere quindi rimedi contro i fastidiosi insetti.

I commenti

Pare che il suo metodo funzioni, visto che nella storia successiva la De Lellis si mostra trionfante, sostenendo di aver eliminato le zanzare in casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 09:59

