Giulia De Lellis, l'errore grammaticale diventa virale: i fan sottolineano con la matita rossa lo scivolone da prima elementare

Di solito è una cosa che ti insegnano in prima elementare, con tanto di filastrocca cantilenata: «E o È? Siamo sorelle ma non siamo gemelle». Ma a quanto pare non solo ai bambini capita di sbagliare. E lo sa bene Giulia De Lellis che nelle ultime ore si è resa protagonista, a sua insaputa, di alcune lezioni di italiano impartite sui social dai suoi fan. Il motivo? Uno screenshot di una conversazione dove era evidente un errore grammaticale. Andiamo a vedere come si è giustificata l'influencer.

Sono stati i fan a farle notare il grave errore. Con tanto di microfono, Giulia De Lellis, ha voluto spiegare il motivo: «Grazie a tutti per avermi ricordato come si scrive "e" con l'accento - ha spiegato Giulia De Lellis -. Giusto un piccolo problema: da quando sono piccola, siccome scrivo velocemente (sullo smartphone, ndr), per pigrizia non sposto il dito in alto e poi a destra per selezionare la tipologia di accento corretto».

Poi, ha aggiunto: «Quindi faccio prima a scrivere eh. Da quel giorno, quando scrivo di corsa e soprattutto in famiglia, mi permetto di fare questo piccolo errore grammaticale».

A quanto pare, per sua ammissione, non sarebbe la prima volta che Giulia De Lellis si rende protagonista di "scivoloni grammaticali".

