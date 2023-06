Giulia De Lellis e l'acne sul viso: «Non vedo l'ora di truccarmi perché oggi mi vedo come un ce**o»

di Redazione web

Giulia De Lellis condivide con i suoi fan momenti felici e negativi della sua vita. Questa volta, nelle sue Instagram stories ha condiviso, senza filtri, un'immagine di sé alla quale ha abituato i suoi follower. Il viso coperto di acne è uno «sfogo» che negli ultimi giorni ha preso il sopravvento sulle sue guance. Nulla di nuovo per l'influencer abituata a combattere con l'acne da tempo. Poi il messaggio di speranza ai fan. Vediamo insieme cosa ha detto.

Tra la presentazione di un prodotto di make up e l'altro, Giulia De Lellis non perde l'occasione per lanciare un messaggio di sensibilizzazione ai suoi fan.

«Non vedo l'ora di truccarmi. Una cosa di cui sono contenta è che in questi giorni mi sono truccata solo la sera, ma ho avuto uno sfogo tremendo», spiega l'influencer mostrando l'acne e i brufoli rossi sul suo viso.

«Accogliamo i giorni in cui non ci vediamo bene con tutta serenità.

