Giulia De Lellis e il dettaglio alla prima de "La Sirenetta", ma non è come sembra

Giulia De Lellis è appena rientrata in Italia dalla sua esperienza a Cannes ed è tornata subito ai suoi ritmi di Milano, tra premiere e serate importanti. L'influencer romana riesce sempre a far parlare di sé, dagli scatti di Cannes con la maglietta trasparente (si intravedeva il seno), alla sfilata sul Red Carpet della Croisette con un look che ricordava quello di Georgina Rodriguez.

L'ultimo periodo è stato molto impegnativo per Giulia che ha dovuto divincolarsi tra il lancio del suo nuovo brand, Audrer, e lasciare il segno nei red carpet ai quali viene invitata. Anche ieri sera, alla prima di "La Sirenetta" a Milano, Giulia De Lellis è riuscita a catturare i flash per un dettaglio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Giulia De Lellis ieri sera si è presentata alla premiere del nuovo film Disney "La Sirenetta" con un tubino nero molto aderente e un paio di tacchi neri di Amina Muaddi, ma non è stato il vestito a far parlare dell'influencer romana. A catturare lo sguardo di tutti i fotografi è stato un dettaglio dell'outfit total black: Giulia indossava un paio di occhiali neri Yves Saint Laurent. Giulia De Lellis, ha infatti confessato sulle sue storie Instagram che gli occhiali neri sono stati una scelta forzata in quel momento perché poco prima della premiere si era recata dall'oculista per una visita agli occhi, possibile solo in quel momento.

