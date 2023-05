Giulia De Lellis, a Cannes la maglia con il seno in vista. Attaccata sui social: «Volgare e senza classe»

di Redazione web

Giulia De Lellis criticata dai fan. Il look trasparente non lascia immaginare proprio nulla e il seno, visibile sotto il top, le costa una pioggia di critiche. L'influencer ha pubblicato dei post in cui mostra il suo outfit firmato Yves Saint Laurent a Cannes. Nelle foto si mostra sorridente e spensierata mentre ritocca il gloss, ma una serie di commenti negativi da parte degli hater attendono risposta. Vediamo insieme il perché.

Giulia De Lellis, amore in trasferta: il bacio a Madrid con Carlo Beretta fa sognare i fan

Giulia De Lellis, il trattamento al viso per rimuovere le cicatrici dell'acne. Gli haters la attaccano e lei risponde: «Bestie»

Giulia De Lellis e gli hater

I commenti sotto le foto di Giulia De Lellis non sono dei migliori. L'ex corteggiatrice di U&D si è sempre contraddistinta per il suo modo di affrontare queste situazioni spiacevoli. Il suo animo combattente, dimostrato poi anche al GFVip, le ha regalato il successo desiderato, ma la notorietà fa i conti con gli hater.

Critiche per il look De Lellis

Il look completamente trasparente mostrato su Instagram, in cui è possibile vedere il seno in bella mostra, non è stato gradito dai suoi follower che si sono scatenati in una pioggia di critiche.

«La classe non la puoi comprare» e, ancora, «Pura volgarità, altro che eleganza», sono solo alcuni dei commenti che Giulia De Lellis ha ricevuto.

Lei, però, se ne frega e pubblica un post con una carrellata di foto con lo stesso outfit a distanza di poche ore dal primo video in cui, con il look "incriminato", si fa riprendere intenta a mettersi il lucidalabbra.

Di tutt'altro tipo, invece, i commenti per l'abito del red carpet di Cannes che, a differenza dell'outfit precedente, ha riscosso molto successo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA