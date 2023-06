Chiara Nasti e Mattia Zaccagni smettono di seguirsi sui social, lei chiude il profilo Instagram. Crisi a pochi giorni dalle nozze?

di Redazione Web

Crisi i vista tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? La coppia, da poco genitori del piccolo Thiago, dovrebbe sposarsi tra pochi giorni (la data è fissata al 20 giugno) e in diverse occasioni l'influencer ha mostrato i preparativi in corso per le nozze. Dalle partecipazioni, in cui si vede il luogo in cui sarà celebrata a Roma la funzione, la scelta del suo vestito, l'allestimento in corso. A pochissimi giorni dal matrimono però alcuni fan hanno notato dei dettagli preoccupanti.

Il defollow

I due sembra abbiano smesso di seguirsi sui social. Di per sé potrebbe non significare nulla, ma in un periodo in cui i social rivestono così tanta importanza, soprattutto tra personaggi famosi, il defollow potrebbe significare una rottura, una crisi tra i due, almeno momentanea. La coppia avrebbe quindi smesso di seguirsi reciprocamente, ma poco dopo, sempre i fan più attenti, hanno notato come la Nasti abbia chiuso il suo profilo, rendendolo privato e riprendendo a seguire Zaccagni che però non ricambierebbe.

Il silenzio

Mattia e Chiara si sono sempre mostrati molto volentieri sui social, anche in momenti molto privati e intimi della loro vita, sempre facendo vedere a tutti anche le notizie più importanti (chi non ricorda il gender reveal allo Stadio Olimpico di Roma?).

