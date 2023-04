Giulia De Lellis, frecciatina al fidanzato Carlo Beretta? «Non puoi tradirmi se non mi fido»

di Redazione Web

Giulia De Lellis ha smentito le voci sulla presunta crisi con il suo compagno Carlo Beretta, ma sulle sue instagram stories qualcosa insospettisce i followers. L'influencer ha pubblicato la foto di una canzone che stava ascoltando evidenziandone però delle parole che hanno tutta l'aria di essere una vera e propria frecciatina.

La frecciatina

«Baby, chi lo sa come andrà a 'sto giro. Ma non puoi tradirmi se per primo non mi fido», sono le parole ripetute dalla De Lellis che hanno tutta l'aria di essere indirizzate a qualcuno e in modo molto specifico. Giulia afferma forse implicitamente di non fidarsi del compagno? Una supposizione che è venuta in mente a molti follower, tra cui è nuovamente nato il sospetto che possa esserci qualcosa che non va nella coppia.

I tradimenti

Giulia in passato è rimasta duramente scottata dai tradimenti. Quelli scoperti dall'ex Andrea Damante sono stati così importanti e significativi al punto da arrivare a scriverci un libro a riguardo. Con Carlo sembrava essere tutto superato, ma quella frase sulla fiducia che non sarebbe totale ha nuovamente acceso i riflettori sul tema.

