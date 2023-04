Chiara Ferragni scambiata per la figlia di Gianni Morandi e Anna: «Fa la cantante anche lei?». La risposta epica

di Redazione Web

Gianni Morandi ha pubblicato sui social una foto insieme a Chiara Ferragni. L'influencer è andata a fargli visita nella sua casa di Bologna prima di un evento e ne ha approfittato per assaggiare un buon piatto di tortellini in brodo. Dopo l'esperienza di Sanremo, i due hanno mantenuto un bellissimo rapporto, come si vede dallo scatto e anche dalle storie dell'imprenditrice. Gianni e Chiara si sono lasciati fotografare insieme alla moglie di Morandi, Anna Dan, e sotto la foto pubblicata su Facebook si sono scatenati i commenti dei fan.

Federica Carta, la svolta dopo Amici: «Ho aperto un profilo su OnlyFans»

Luca Salatino e Soraia Cerruti si sono lasciati, lui conferma tutto. Lei chiude il profilo, ma arriva la replica

Lo scambio di persona

Su Facebook un utente è arrivato persino a scambiare Chiara per la figlia della coppia: «La ragazza è identica alla madre. Buona serata a voi. Siete bellissimi. Complimenti. Anche la ragazza è una cantante? Auguri e buona fortuna. Un bacio a ogni uno di voi», ha scritto, scatenando l'ironia del web e portando Morandi a una risposta che è subito diventata epica. Con ironia, ma anche con l'eleganza che da sempre lo contraddistngue, il cantante ha risposto: «Conosci la mamma di Chiara? Un saluto affettuoso».

Progetti futuri

Intanto pare che Amedeus starebbe cercando di avere Chiara al suo fianco anche per la prossima edizione di Sanremo, questa volta però per tutte e cinque le puntate, anche se sembra che la Ferragni non sia affatto convinta di replicare l'esperienza del Festival. L'imprenditrice e il marito, Fedez, con cui la crisi sembra essere più che superata, hanno annunciato il lancio della seconda serie che li vede come protagonisti, The Ferragnez2, con una nuova panoramica sulla loro vita e uno speciale dedicato alla pagina sanremese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA