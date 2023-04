Michelle Hunziker, il fritto della discordia: lei lo mangia e gli haters attaccano. «Come fai a essere così magra?». Risponde così

di Redazione Web

Michelle Hunziker risponde agli haters che l'avevano criticata per aver mangiato la frittura. La conduttrice televisiva, diventata nonna a soli 46 anni, mostra sui social il suo fisico statuario, ma anche molti momenti goliardici e goderecci della sua vita, ma questo ha scatenato molte polemiche tra alcuni followers.

La risposta agli haters sul fritto

Mentre si gustava un piatto di frittura mista di pesce è stata accusata di mentire sui suoi pasti. Molti si sono chiesti come potesse avere un fisico statuario concedendosi simili "sgarri" alla dieta. La risposta, più o meno diretta, è arrivata oggi nelle storie di Michelle, che si mostra in tenuta ginnica mentre fa degli esercizi usando dei pesi. «Il mio fritto di pesce buonissimmo è un lontano ricordo», scrive commentando l'immagine di lei spettinata e provata dallo sforzo fisico.

La Hunziker proprio recentemente ha ribadito il piacere di essere nonna. Ha spiegato che spesso il concetto di nonna è associato a una persona anziana, quando invece oggi le nonne sanno essere giovani, giovanili e sanno essere belle e in splendida forma. Così è, tanto che nonostante la giovane età e la forma smagliante non vuole assolutamente rinunciare al suo ruolo da nonna e non vede l'ora che il piccolo Cesare Augusto la chiami così.

