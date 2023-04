Luca Salatino e Soraia Cerruti si sono lasciati, lui conferma tutto. Lei chiude il profilo, ma arriva la replica

di Redazione Web

Luca Salatino e Soraia Cerruti si sono lasciati. Dopo giorni in cui si rincorrono i rumors è arrivata la conferma proprio dall'ex concorrente del Grande Fratello che con una storia su Instagram ha confermato di non stare più insieme all'ex di Uomini e Donne. Poche parole ma molto chiare quelle di Luca, che si è poi chiuso nel silenzio.

La separazione

«Tra me e Soraia è finita, vi chiedo di rispettare questo momento. Vi voglio bene», ha scritto Luca poco dopo un post criptico dove aveva scritto: «Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande». Chiaramente tra i due non c'è più nulla, ma non si conoscono ancora i motivi della scelta. Si è parlato di tradimenti da parte di lei, ma gli utenti sul web hanno ricordato come in passato, durante la partecipazione a Uomini e Donne, Soraia avesse ricevuto diverse segnalazioni su una condotta di Luca non proprio impeccabile.

Le parole di Soraia

I due interessati intanto tacciono, ma come riporta l'esperta di gossip, Deianira Marzano, una followers avrebbe chiesto spiegazioni a Soraia che ha risposto che non capisce come tanta gente dubiti della sua correttezza (con riferimento al tradimento presunto di Luca), pur non aggiungendo nulla. La Cerruti smentirebbe quindi in modo implicito le voci sui tradimenti.

