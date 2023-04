Corona rompe il silenzio su Giletti dopo le polemiche: «Le chat di Messina Denaro? Nessuno scandalo, non è il porno di Belen...»

di Redazione Web

Fabrizio Corona ha detto la sua dopo l'allontanamento di Massimo Giletti da La7. La decisione improvvisa ha spiazzato il conduttore che si è detto dispiaciuto per la sua squadra e a riguardo si è espresso anche l'ex re dei paparazzi, grande amico di Giletti, con il quale avrebbe collaborato anche a Non è L'Arena. Corona in modo pungente ha confermato i rumors e sferrato duri attacchi.

Natalia Paragoni, l'orrore degli haters: «In gravidanza sei diventata brutta»

Fabrizio Corona: «Luis Sal? Ci sono foto mentre bacia un uomo molto conosciuto»

La chiusura del programma

Alla base della decisione dell'emittente ci sarebbe, secondo dei rumors, il materiale fornito proprio dall'agenzia di Corona al programma sul caso di Matteo Messina Denaro. Corona avrebbe fornito le chat del boss a Giletti che le avrebbe poi mandate in onda. Una scelta che non sarebbe piaciuta ai vertici e che ha suscitato le reazioni d molti, tra cui Selvaggia Lucarelli. L'intervento della giornalista è stato però condannato da Corona che ha lanciato pesanti frecciatine verso Selvaggia.

La replica di Corona

La Lucarelli ha commentato con sdegno i rumors e Corona ha replicato: «Mamma mia che scoop. Mica è divulgare il video porno di Belen o insultare la Zanicchi». Poi Fabrizio ha ammesso di aver collaborato con Giletti nel corso della tramissione: «La società con cui collaboro lavora da sempre con tantissime trasmissioni televisive, anche con Non è L’Arena. Si occupa di vendere materiale esclusivo di inchieste giornalistiche e casi di cronaca, nazionali e internazionali», ha scritto su Telegram e poi ha confermato i rumors mostrando il contenuto di alcune chat: «Ecco qui il materiale esclusivo, mai pubblicato prima: fotografie che Matteo Messina Denaro mandava durante la sua latitanza a sue amiche strette annesse di didascalie scritte di suo pugno e alcuni audio esclusivi. Fare informazione non è un reato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA