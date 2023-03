Gf Vip, chi vince? La rivelazione choc di Luca Salatino

Pronostici sul vincitore del Gf Vip. E a farli è proprio un ex concorrente: Luca Salatino. L'ex gieffino, che ha vissuto momenti di difficoltà e malinconia nella Casa, tanto da abbandonare il programma, ora è sereno accanto alla fidanzata Soraia Ceruti. Da spettatore del reality rivela chi, a detta sua, potrebbe vincere il reality.

Chi vincerà

In una intervista a Tvpertutti.it, Salatino ha rivelato: «Chi vincerà? Secondo me, Tavassi… una persona che è diretta, ci sa fare, è uno che fa ridere e scherza. Penso, a questo punto, che possa essere lui. Chi lo meriterebbe? Lo meritavo io, ma ormai è andata così…».

Il pensiero sui concorrenti

Salatino ha parlato anche del turbolento rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: «Io sono sempre stato un ragazzo che ha cercato di spronarli e di credere in questa storia, anche perché lì dentro succedono tante cose che magari ti fanno perdere l’attenzione su quello che stai vivendo. – ha spiegato – Loro magari si lasciano prendere da magari un po’ di gelosia e da una cavolata… ti dico la verità, oggi la vedo difficile che possano avere una storia fuori, li ho sempre supportati ma non lo so. Sembra più un amore e odio, a volte quasi più odio… ecco». Così ha concluso: «Prima ero sicuramente convinto della loro storia, oggi non ne sono più di tanto. Anche perché quando si litiga troppo si porta comunque un rapporto all’esasperazione e non permette di vivere al cento per cento quello che la storia dà».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 21:59

