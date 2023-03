Nicole Murgia, dalle minacce di morte all'attacco ad Antonella Fiordelisi dopo il Gf Vip: «La verità verrà a galla...»

di Redazione Web

Nicole Murgia spara a zero contro Antonella Fiordelisi. Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip, l'ex concorrente è tornata sui social per difendersi dai continui attacchi e insulti (e minacce) che le stanno arrivando nei dm di Instagram dai fan dei 'Donnalisi' (la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi).

Secondo il fandom della coppia, infatti, Nicole è stata la causa del fallimento della storia dei Donnalisi.

Ma cosa ha detto?

Cosa è successo

«Leggo commenti pesanti. Insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono, gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, ora spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te, ma come mi insegni la verità viene a galla», con queste parole Nicole Murgia si difende dai continui attacchi degli hater e dagli insulti “ingiusti” ricevuti da Antonella Fiordelisi.

E ancora: «Sono fiera di ciò che sono, della persona che sono stata senza fare male a nessuno. Ho costruito rapporti veri con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia uno a uno a tutti voi che mi state dimostrando affetto, grazie», ha concluso così l'ex vippona.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 14:54

