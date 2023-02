Gf Vip, le domande scomode di Luca Onestini a Ivana: «Ti mancherò quando uscirai?». Come ha risposto

Caos ex nella Casa del Gf Vip. Da qualche settimana, il reality è stato stravolto dall’arrivo degli ex fidanzati di alcuni vipponi. Ma, diversamente da Martina Nasoni e Matteo Diamante, hanno creato numerosi liti, l’arrivo di Ivana Mrázová, ha smosso i sentimenti del suo ex, Luca Onestini, che sembravano sepolti per sempre, tanto da far sognare i telespettatori che sperao in un ritorno di fiamma.

Leggi anche > Gf Vip, tra Oriana e Daniele è tutto finito? La ragazza a Nicole: «Non mi sento desiderata». La reazione di lui

Dopo la turbolenta fine del rapporto tra i due, che si sono lasciati un anno e mezzo fa tramite un messaggio visto la lontananza (lei si trovava in Repubblica Ceca, lui in Italia), ecco che ora si sono ritrovati in Casa insieme. C'è stato un chiarimento tra due, forse l’addio che non si erano mai dati ma, inaspettatamente, il sentimento tra loro sembra essersi riacceso. E non mancano i momenti di coccole.

E' amore?

Luca Onestini, in un momento romantico con Ivana, ha chiesto alla ragazza se sentirà la sua mancanza quando e se lascerà la casa del Gf Vip, visto che a breve gli ex, che sono ospiti, dovranno abbandonare la Casa. Il più disperato a riguardo sembra essere Luca Onestini che non vuole affatto perdere la presenza nella casa più spiata di Cinecittà della sua ex Ivana. «Se dovessi uscire, ti mancherei?» chiede Luca e Ivana risponde: «Si». Allora lui: «Quanto?». Lei tenta di eludere la domanda: «Ma io ti posso guardare comunque sai, ti guarderò sicuramente…».

Le frecciate

Onestini non molla e insite: «Il fatto di non vederti con me, ti mancherebbe?». Ivana: «Certo». E qui Luca continua: «Quanto?». Lei allora scoppia a ridere: «Mamma mia quanto sei pesante, quante cose che ti vuoi sentire dire». Lui allora si sbilancia: «Tu mi mancheresti tanto». Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA