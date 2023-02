Gf Vip, rivelazione choc di Murgia: «Edoardo ha provato a baciarmi»

Ancora problemi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La relazione tra i due gieffini continua ad essere complicata, tra litigi, frecciatine, allontanamenti e ripicche. Dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese, che sembrava essere il terzo incomodo, ecco spuntare un altro quarto problema: Nicole Murgia. La sorella del calciatore della Spal Alessandro ed Edoardo Donnamaria sono diventati subito amici ma secondo i telespettatori hannonotato effusioni tra i due che sembrano rafforarsi sempre di più. Nelle ultime ore Nicole ha confidato a Giaele De Donà che Edoardo ha provato a baciarla nel van, dove si sono rifugiati lontano dalle telecamere e staccando i microfoni.

Da giorni Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono più che mai vicini e non i fan hannonotato i loro abbracci e le strette di mano, mentre al contempo vanno avanti i litigi tra il gieffino e Antonella Fiordelisi. Ci saranno novità al GF Vip?

La punizione

Durante la scorsa puntata, Signorini ha mandato in onda il momento in cui Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, insieme ad Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, si sono rifugiati nel van e hanno staccato i microfoni per trascorrere qualche ora di spensieratezza lontano da occhi indiscreti. Tutti e quattro hanno infranto il regolamento e per questo sono stati puniti dalla produzione, che li ha mandati in nomination. Non è chiaro cosa sia davvero accaduto nel van ma pare che ci siano state delle effusioni di troppo tra Donnamaria e la Murgia, come del resto raccontato in seguito dalla stessa Nicole all’amica Giaele. La reazione dei fan Donnalisi è stato lampante, ovvero i sostenitori della coppia formata da Edoardo e Antonella Fiordelisi.

E le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. Molti stanno incintando a far fuori dal GF Vip Nicole Murgia mentre altri hanno pubblicamente chiesto alla produzione di indagare approfonditamente sulla vicenda e avvisare Antonella, che da giorni mostra una certa sofferenza per la sua storia d’amore, decisamente altalenante, con Donanmaria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 15:02

