Gf Vip, tra Oriana e Daniele è tutto finito? La ragazza a Nicole: «Non mi sento desiderata». La reazione di lui

C'è una profonda crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo l’ultima puntata del Gf Vip, i due hanno avuto un confronto per tutta la notte con il quale hanno provato a capire se ci possa essere un futuro per loro. Oriana ha manifestato il suo malessere per Daniele, raccontando di sentirlo freddo e distante e di non stare più bene con lui.

Gf Vip, crisi tra Daniele e Oriana?

«Ma questa è una percezione tua, un tuo pensiero. Cioè andava tutto bene e adesso cos’è cambiato in tre giorni?» ha replicato Daniele e Oriana: «Questa sensazione e situazione non mi fa stare bene». Daniele ha ribattuto nuovamente di non voler andare oltre per proteggere se stesso e anche Oriana, non sapendo cosa accadrà fuori dalla casa. Per non illudere nessuno, il veneto ha ammesso di volersi vivere serenamente il rapporto nella casa senza farsi troppe promesse.

La reazione

Ma Oriana non ci sta e, successivamente, con Nicole Murgia si è lasciata andare ad uno sfogo. «Mi ha detto che io non ho ancora superato la fine della storia con il mio ex e che sto cercando la perfezione» ha sbottato Oriana. «Significa che non ti sto dando valore?» si chiede la Marzoli. «Non riesco ad arrivare a questa persona perchè se ti dico che mi sono abituata a stare con te tutto il giorno e te lo dico, tu metti in dubbio il mio interesse. Non mi piace, non mi sento desiderata» continua Marzoli. E qui interviene Nicole che dice: «Se tu hai sbagliato in passato, non significa che deve starti bene tutto».

